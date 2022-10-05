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Жители Запорожской области начали получать материнский капитал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жители Запорожской области уже начали получать маткапитал. Об этом 5 октября заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

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«При вступлении в Российскую Федерацию <...> мы начинаем получать еще больше социальных выплат, например, материнский капитал, который до этого не выплачивался», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

На прошлой неделе в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году поднимется до 23 011 рублей.

22 сентября стало известно, что материнский капитал с 1 февраля 2023 года проиндексируют на 12,4%, до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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