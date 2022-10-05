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Балицкий попросил поднять в ООН вопрос о блокировке Украиной КПП

Врио губернатора Запорожской области Балицкий обратился к МИД с просьбой поднять в ООН вопрос о блокировке Украиной КПП в Васильевке
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обратился в МИД России с просьбой поднять вопрос об односторонней блокировке Украиной контрольно-пропускного пункта (КПП) в Васильевке.

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«КПП «Васильевка» сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. К сожалению, со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами даже в тех случаях, когда люди едут на похороны или к близким родственникам. С этим вопросом я сегодня обратился в наш МИД для того, чтобы он был поднят на уровне ООН, европейских лидеров», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

2 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области через КПП. Он отметил тогда, что желающих уехать с подконтрольной Киеву территории исчисляются тысячами.

До этого, 30 сентября, украинские боевики ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящих в очереди в районе рынка на Ореховской трассе. Они пытались выехать на освобожденные территории Запорожской области. По последним данным, погибли 30 человек, ранено 36. Рогов назвал произошедшее терактом.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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