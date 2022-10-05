Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции сил

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев пойдет на выборы президента страны не от конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

«Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений», — сказал Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области.

Он отметил, что после того, как он отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии «Аманат», ему поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Однако он принял решение выдвигаться в президенты как политически самостоятельная фигура.

Также Токаев добавил, что Казахстан вступил в новый электоральный цикл, который, по его словам, обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов.

В начале сентября стало известно, что глава государства предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года. Соответствующий указ был подписан 21 сентября. Согласно документу, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Ранее, в марте этого года, Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.

Политолог Дмитрий Фетисов в беседе с «Известиями» предположил, что Токаев своим предложением пытается показать, что страна гораздо более европейская, чем считают на Западе.