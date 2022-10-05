Берега реки Большая Бира очистили от мусора волонтеры в Биробиджане

Субботник по санитарной очистке водоохранной зоны реки Большая Бира состоялся в Биробиджане. Волонтерам удалось собрать 30 мешков мусора.

Мероприятие было организовано в рамках экологических акций «Вода России» и «Дни Амура». Основной целью субботника является снижение нагрузки на окружающую среду и популяризация бережного отношения к воде среди населения. Об этом пишет ИА EAOMedia. В акции принимали участие больше 50 добровольцев из числа представителей органов власти Еврейской автономной области, преподавателей, студентов, сотрудников РЖД и активных горожан.

Сбор мусора проводился на берегу в районе старого автомобильного моста. Уборка выполнена на участке протяженностью 40 м.

По решению мэрии Биробиджана мероприятия по наведению чистоты проходят в городе до 8 октября.