Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Магаданской области
Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на трассе в Магаданской области. Два человека получили травмы.
Авария произошла в ночь на 5 октября на дороге Солнечный — Ола. По данным правоохранительных органов, 43-летний водитель грузовика при движении по Ольскому району не выбрал безопасную скорость движения и допустил выезд за пределы проезжей части. В результате транспортное средство MAN опрокинулось, пишет ИА MagadanMedia.
Травмы получили водитель и его 42-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу.
4 октября автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на дороге Рыбная Слобода — Бетьки в Татарстане. Автомобилист получил травмы.