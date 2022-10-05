Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой

Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков свел счеты с жизнью в подъезде собственного дома. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

Тело Новикова обнаружили его жена и дочь на лестничной площадке. Он оставил предсмертную записку, в которой упомянул о ВГИКе, где был ректором на протяжении 20 лет.

«Желаю Вам благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — говорится в записке.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти экс-ректора не обнаружено, передает НСН.

Новиков был преподавателем во ВГИКе с 1967 года, сообщает телеканал «360». С 1987 по 2007 год являлся ректором ВГИКа.

Он был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук и Российской академии кинематографических искусств «Ника». В 1995 году Новикову присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ, также он был награжден Орденом Почета и Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.