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Врач рассказала об угрожающей молодым людям проблеме

Врач Кашух: холестерин может накапливаться уже в молодом возрасте из-за неправильного образа жизни и генетических мутаций
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
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Повышенный холестерин, который нарушает работу кровеносных сосудов, угрожает каждому третьему человеку в возрасте 26–35 лет и каждому второму — в возрасте 36–45 лет, следует из статистики лаборатории «Гемотест», полученной по обезличенным результатам анализов крови. При этом холестерин может накапливаться уже в молодом возрасте из-за неправильного образа жизни и генетических мутаций, объяснила кандидат медицинских наук, врач-эксперт компании Екатерина Кашух.

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«Избыточный холестерин, который подрывает здоровье кровеносных сосудов, воспринимается как проблема пожилых людей. Однако это большое заблуждение. Накопление холестерина в крови никак себя не проявляет, его легко пропустить, и в более зрелом возрасте пациентам приходится бороться уже с атеросклерозом — опасным заболеванием артерий из-за холестериновых бляшек», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Как уточнила специалист, около 25% холестерина поступает в организм с едой. При этом у молодых людей содержание этого вещества может быть увеличено, поскольку в таком возрасте человек зачастую отдает предпочтение полуфабрикатам и фастфуду. Повышенная калорийность рациона, употребление большого количества животных жиров способствует накоплению холестерина в крови.

Еще один фактор повышенного содержания холестерина — это злоупотребление алкоголем. Эта привычка нарушает работу печени, которая продуцирует большую часть холестерина в организме и перерабатывает это вещество. При повреждениях и заболеваниях печени в крови растет уровень холестерина, предупреждает Кашух.

«Одна из причин, почему люди даже в молодом возрасте должны контролировать уровень холестерина в крови, — наследственность. Из-за генетических мутаций холестерин может поступать в кровь в избытке. Только врач может диагностировать проблему и назначить прием лекарств, которые блокируют выработку вещества в печени», — отметила она.

Для снижения рисков развития атеросклероза врач рекомендует не только правильно питаться и регулярно проверять уровень холестерина, но и соблюдать достаточную физическую активность, избавиться от лишнего веса, отказаться или хотя бы ограничить курение и злоупотребление алкоголем. Чтобы составить правильный рацион, богатый витаминами и минералами, а также подобрать адекватную физическую нагрузку, следует обратиться к специалисту.

Если не контролировать уровень холестерина в крови, вовремя не заметить атеросклероз и не начать лечение, поражение кровеносных сосудов может нарушить кровоснабжение органов и частей тела, приводя к ишемической болезни сердца и инфаркту, инсульту головного мозга, потере конечностей, предостерегла Кашух.

В августе эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что для снижения уровня холестерина необходима коррекция рациона. По ее словам, основным компонентом питания должны стать свежие овощи и фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. Также она заявила о пользе различных масел: подсолнечного, оливкового, льняного, кунжутного и других.

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