Число решений о признании россиян банкротами выросло в этом году на 40%

Общее количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168 тыс. Об этом «Известиям» сообщили 5 октября специалисты портала DA.

Эксперты проанализировали все банкротные процедуры физических лиц в России.

«Среди процедур, завершенных в 2022 году, в реестр требований кредиторов, обеспеченных залогом, включено 20 млрд рублей, что меньше, чем в 2021 году. Но несмотря на это, в таких процедурах банкротства практически в два раза вырос объем удовлетворенных требований — с 27% в 2021 году до 40% за восемь месяцев 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.

С января по августа этого года реализовано на 36% больше лотов физлиц, чем за восемь месяцев прошлого года: транспортные средства — 38% (30% в аналогичном периоде 2021), земельные участки — 27% (25%), здания и сооружения — 22% (23% в 2021)

Ранее, 12 сентября, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что с 1 сентября 2020 года 10,6 тыс. человек воспользовались механизмом избавления от долгов без суда. Кроме того, в «Федресурсе» уточнили, что в МФЦ за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа 2022 года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тыс. обращениям физлиц было отказано.