Песков ответил на вопрос о выборах в новых регионах РФ

После вхождения четырех новых регионов в состав России предстоит напряженный процесс адаптации в правовую среду РФ. Об этом в среду, 5 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предстоит напряженный процесс адаптации, в нашу закон среду, правовую среду, ведомственную. Потребуется время, с учетом напряженной обстановки это делать тяжело, но это тот тяжелый путь, который нам нужно спокойно и методично пройти», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках выборов депутатов и сенаторов на освобожденных территориях.

Когда состоятся первые выборы в составе РФ, Песков пока ответить не смог.

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