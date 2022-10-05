Дожди и ветер ожидаются из-за мощного шторма в Приморском крае

Синоптики прогнозируют приближение мощного шторма к Приморскому краю в начале следующей недели. Скорость ветра увеличится до 30 м/с.

Активный циклогенез будет наблюдаться над Желтым морем, а затем над Японским порем. Один из циклонов может пройти практически над Владивостоком. По словам главы Примгидрометцентра Бориса Кубая, резкое ухудшение погодных условий особенно вероятно на юге Приморья. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В понедельник, 10 октября, во Владивостоке ветер усилится до 30 м/с. Ожидаются интенсивные осадки, которые затем распространятся по территории края. В акватории вероятно опасное волнение моря.

В конце текущей недели в Приморье осадки не ожидаются. По ночам вероятны заморозки до -5 градусов, при этом дневные температуры будут повышаться до +18 градусов.