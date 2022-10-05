Медведь появился в садовом товариществе на Камчатке

Потенциально опасный медведь начал заходить на территорию садового товарищества в Камчатском крае. Хищника пришлось ликвидировать охотоведам.

Сообщение о появлении дикого зверя поступало от дачников товарищества «Геофизик» в Елизовском районе. На место направились два охотинспектора с обученными собаками. На момент прибытия специалистов медведь ходил по садовому участку в поисках пропитания. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Собакам удалось прогнать хищников с территории. Так как медведь был ранен, его пришлось ликвидировать.

Инспекторы отмечают, что медведи подлежат отстрелу только в том случаи, если они постоянно выходят к людям, на дачные участки или к организациям, которые расположены в лесу. Всего в 2022 году в регионе ликвидировали 47 животных, которые представляли опасность.

Ранее сообщалось, что в Якутии стартовал ежегодный осенний мониторинг белых медведей на побережье Восточно-Сибирского моря в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая». За три дня наблюдений удалось увидеть разных животных, в том числе медведицу с двумя медвежатами.