ИКАО отказалась осуждать односторонние меры против авиакомпаний РФ и Белоруссии

Белоруссия осудила односторонние ограничительные меры в отношении российских и белорусских авиаперевозчиков. Однако во время 41-й сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации (ИКАО), действующей в рамках ООН, проекты резолюций с осуждением, представленные республикой, были отклонены. Об этом 5 октября сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта России.

«Подобные санкционные меры, в том числе связанные с ограничением полетов в воздушном пространстве стран Евросоюза и ряда других государств, а также запрет на поставку авиазапчастей, представляли потенциальную угрозу для эффективности полетов и исправности авиатехники», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, российская и белорусская стороны приняли все меры для дальнейшего строгого выполнения стандартов безопасности полетов, в том числе международных.

«Поэтому факт отклонения проектов резолюций никак не скажется на полном обеспечении безопасности авиаперевозок нашими странами», — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее, 1 октября, Росавиация сообщила, что Россия не была переизбрана в руководящий совет ИКАО. При голосовании страна не получила достаточное количество голосов для того, чтобы остаться в составе совета.

19 марта в Минтрансе РФ заявили, что зарубежные страны, объявившие об одностороннем прекращении полетов для российских авиакомпаний, ограничили в перемещениях не только россиян, но и граждан своих собственных государств.

В середине марта стало известно, что Европа приостановила действие сертификатов российских авиакомпаний на полеты в небе Евросоюза (ЕС) и запретила лизинг, техобслуживание и перестрахование самолетов. В начале июня также стал действовать запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства ЕС.

Западные страны ввели очередные антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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