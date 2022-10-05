Новый электрокроссовер Renault 4 Concept представят 17 октября

Компания Renault намерена возродить культовую модель R4. В результате компактный хетчбек превратится в электрокроссовер. Премьера электрокара состоится на Парижском автосалоне 17 октября текущего года. Об этом 5 октября сообщил ресурс Insideevs.

Специалисты отметили, что в Renault решили сделать аналог Dacia Duster, но с электрической силовой установкой. Точных фотографий новинки нет, есть только тизерные изображения машины. Исходя из опубликованных рисунков стало ясно, что акцент сделан на внедорожные атрибуты электрокара.

У машины короткие свесы, высокий клиренс и достаточно массивные бамперы. На крыше расположили багажник, а на заднем стекле есть специальное крепление для велосипедов.

Длина оригинального Renault 4 составляла всего 3 663 миллиметра. Скорее всего его современное воплощение будет значительно больше.

Технические характеристики новой модели еще не раскрыты, но автоэксперты уверены, что машину построят на платформе CMF—BEV, которая лежит в основе недавно возрожденного Renault 5.

23 сентября агентство «Автостат» сообщило, что у российских дилеров Renault осталось порядка 7 тыс. новых автомобилей марки. Остаток новых автомобилей французской марки распределены между 150 дилерами Renault. Учитывая, что за период с апреля по август текущего года россияне приобретали ежемесячно по 1,7 — 2,2 тыс. новых легковых машин Renault, по мнению экспертов, этих запасов должно хватить до конца 2022 года.