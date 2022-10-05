Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с таджикским лидером Эмомали Рахмоном подтвердил настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений двух стран. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Путин направил поздравительное послание президенту Таджикистана по случаю его 70-летия. В поздравлении он отметил вклад Рахмона в укрепление союзничества Таджикистана и России.

Накануне глава государства подписал указ о награждении Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В конце июня Путин впервые за три года побывал в Таджикистане с рабочим визитом. До этого российский лидер был в республике в 2019 году — он приезжал на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В ходе встречи с лидером республики в Душанбе Путин отметил, что Россия и Таджикистан активно работают по всем направлениям, а отношения двух стран носят очень глубокий, доверительный характер. Президент также подчеркнул, что граждане Таджикистана, работающие в России, вносят существенный вклад в развитие экономики страны.

Предыдущая встреча Путина и Рахмона состоялась 16 мая перед саммитом ОДКБ. Тогда президент РФ отметил, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота.