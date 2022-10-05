Карантин по бешенству животных отменили в двух районах Татарстана
В Алексеевском и Рыбно-Слободском районах Татарстана сняли карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.
До 4 октября включительно карантин действовал в селе Билярск (Алексеевский район) и селе Бетьки (Рыбно-Слободский район). С момента уничтожения последнего зараженного животного в обоих населенных пунктах прошло 60 дней, пишет InKazan.ru.
По данным издания, карантин пока действует в поселке Жилой Рудник Кукморского района. Его ввели в конце августа из-за павшей от бешенства собаки. Перед этим животное напало на троих детей.
Инцидент произошел 15 августа на детской площадке на улице Строительной. Двое 11-летних мальчиков получили укусы предплечий, после оказания медицинской помощи ребят отпустили домой. Пятилетняя девочка была доставлена в хирургическое отделение местной больницы со скальпированными ранами лица.