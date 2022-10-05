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Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии

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«Газпром» вновь начал поставки газа через территорию Австрии. Об этом сообщила 5 октября итальянская нефтегазовая группа Eni.

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Как следует из заявления итальянской компании, возобновление поставок топлива стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и другими заинтересованными сторонами снять запрет на ограничения, установленные новым законодательством, введенным властями Австрии.

Ранее в среду «Газпром» сообщил, что компании совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия, поэтому транспортировка российского газа через Австрию возобновляется.

До этого, 4 октября, «Газпром» проинформировал итальянскую нефтегазовую компанию Eni, что не может подтвердить поставку газа на 4 октября из-за невозможности транзита через Австрию.

3 октября главный управляющий Eni Клаудио Дескальци на итальянском энергетическом саммите Sole 24 Or сообщил, что решить проблему с поставками планируют до конца недели. По его словам, «Газпром» должен был покрыть финансовые гарантии за транзит газа австрийскому оператору, который доставит газ в Италию, чего раньше не требовалось.

1 октября «Газпром» сообщал, что приостановил транзит российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию, так как газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации. В российской компании добавили, что работают над решением проблемы вместе с итальянскими покупателями.

Ранее, в начале сентября, министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что страна придет к полной независимости от газа РФ к зиме 2024 года. Чиновник считает, что Рим заменит практически половину голубого топлива из России — 13 млрд из 29 млрд куб. м — посредством поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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