Больше 200 ДТП произошло на проблемных участках дорог Тюменской области

С начала 2022 года в Тюменской области зарегистрировали 224 ДТП на проблемных участках дорог. Часть аварий оказалась напрямую связана с качеством дорожного покрытия.

По словам заместителя начальника главного управления строительства региона, общая протяженность дорог в регионе составляет свыше 19 тыс. км, в том числе чуть больше 1 тыс. км федеральных трасс. Нормативам соответствует больше 80% муниципальных дорог, а также 62% региональных дорог. На дорогах, где выявлены недостатки, произошло 224 аварии. Начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД Максим Зайцев подчеркнул, что это не значит, что причиной ДТП стало именно состояние дороги. Об этом пишет портал «Наш город».

Всего в Тюменской области произошло почти 1,8 тыс. ДТП. Автомобилисты, попавшие в аварию из-за изъяна проезжей части, могут доказать свою невиновность. В момент регистрации аварии сотрудникам ДПС необходимо осмотреть место происшествия и зафиксировать, если на дороге есть недостатки.