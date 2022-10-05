В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву

Запорожская АЭС будет работать под руководством российских профильных ведомств. Об этом 5 октября заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции в Москве.

Дипломат подчеркнул, что основная задача станции «это ядерная безопасность». Он напомнил, что ЗАЭС находится на территории России и должна работать под руководством ее ведомств.

Также Вершинин подтвердил визит генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву.

«Подтверждаю сообщения, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву», — подчеркнул замминистра.

В ходе визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет обсуждаться ситуация на станции и ее безопасности.

4 октября стало известно, то глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Агентство 1 октября анонсировало визит гендиректора Гросси в Россию и на Украину. Уточнялось, что он глубоко обеспокоен неоднократными взрывами наземных мин рядом с объектом ядерной энергетики.

15 сентября совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои силы с ЗАЭС. При этом в документе не говорится о систематических обстрелах станции украинской стороной.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что МАГАТЭ — это ответственная организация. Он отметил, что доверяет отчету агентства, но МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран. Именно поэтому, по словам российского лидера, агентство не может сказать, что обстрелы ЗАЭС идут с украинской территории, хотя это «очевидная вещь».

Украинские боевики регулярно обстреливают город Энергодар и территорию АЭС. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов референдумов подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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