Водитель легковушки пострадал при опрокидывании в кювет в Татарстане

В Татарстане при опрокидывании легкового автомобиля в кювет серьезно пострадал водитель. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла 4 октября на дороге Рыбная Слобода – Бетьки. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части в кювет.

Автомобилист получил различные травмы. С места происшествия его забрала карета скорой помощи. Сама легковушка тоже сильно пострадала, кузов поврежден со всех сторон.

3 октября в Неклиновском районе Ростовской области в результате столкновения автомобиля с деревом погибла девушка. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 превысил скорость и не справился с управлением.