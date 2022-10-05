Главу сельсовета в Тамбовской области обвинили в служебном подлоге

В Тамбовской области по обвинению в служебном подлоге ожидает суда глава Ламского сельсовета Сосновского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что в октябре 2021 года к главе сельсовета обратился знакомый с просьбой освободить его 35-летнего сына от обязательных работ, назначенных ему судом в качестве наказания за вождение в пьяном виде.

Чиновник составил и заполнил бланки учета рабочего времени за два месяца, согласно которым осужденный якобы отработал 89 часов. Затем документ был передан в уголовно-исполнительную инспекцию, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Глава сельсовета обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». В скором времени материалы дела направят в Сосновский районный суд для рассмотрения.

14 сентября сообщалось, что Ленинский районный суд Оренбурга вынес решение по делу экс-главы Южного округа Алексея Палагина. Бывшего чиновника обвинили в том, что он превысил свои полномочия и распорядился захоронить вредные отходы, вместо того чтобы ликвидировать.