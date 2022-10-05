Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Об этом в среду, 5 октября, сообщает служба ГО и ЧС Херсонской области.

«Ночью, 5 октября, ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) нанесли ракетный удар по Херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского», — говорится в Telegram-канале службы.

В настоящий момент идет разбор конструкций поврежденного здания.

Днем ранее российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области. Кроме того, правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и приняли решение уничтожить их.

В тот же день в Херсоне раздалось не менее пяти взрывов, предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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