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Врио главы ДНР Пушилин: Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория республики

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Город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой Народной Республике будет освобожден от украинских войск. Об этом 5 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
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«Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно. Он добавил, что необходимо время, чтобы собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию.

До этого, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава оборонного ведомства отметил, что длина линии фронта — более 1 тыс. км.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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