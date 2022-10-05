Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ

Преподаватели в городе Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР) получали неоднократные угрозы от украинской стороны с начала конфликта на Украине в связи с тем, что заняли пророссийскую позицию. Об этом рассказала корреспонденту «Известий» 5 октября директор школы №2 Ирина Дубовик.

«Некоторые даже побоялись идти на работу. Потому что действительно, как нам сказали, как мне говорили, — за то, что я согласилась работать директором школы — дадут 15 лет. Это в лучшем случае, как мне сказали», — поделилась Дубовик.

В своих угрозах представители Службы безопасности Украины (СБУ) апеллировали к тому, что учителя в ЛНР являются якобы «работниками идеологического фронта» и «промывают мозги подрастающему поколению».

«Хотя зачем нам говорить детям неправду? Они тут живут, и они это видят и знают, что происходит. Зачем нам кому-то рассказывать неправду?» — удивляется директор.

30 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на ЛНР и обстреляли регион девять раз за сутки.

Ранее, 29 сентября, ВСУ обстреляли ЛНР, выпустив в совокупности 11 снарядов по трем населенным пунктам. Был зафиксирован обстрел по населенному пункту Приволье с применением артиллерии (четыре снаряда), по городу Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм (четыре снаряда). По населенному пункту Кременная были выпущены еще три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

27 сентября завершилось проведение референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% жителей региона, в ЛНР — 98,42%. В Херсонской области 87,05% жителей выразили желание стать российским регионом, а в Запорожской области — 93,11%.

26 сентября сообщалось, что шесть снарядов, выпущенных украинскими войсками, попали в школу №10 в Рубежном, где расположен избирательный участок. В связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки. Украинские войска выпустили в сторону Рубежного шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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