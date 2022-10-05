Путин подписал закон, ратифицирующий договор о вхождении ЛНР в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Документ опубликован 5 октября на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, жители регионов со дня принятия в состав РФ, 30 сентября, признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства в таких обстоятельствах возможно только при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ, исключение составляют несовершеннолетние и недееспособные граждане.

Все военнослужащие, состоящие в Народных милициях ДНР и ЛНР, будут служить в своих подразделениях на прежних условиях до заключения контракта с Министерством обороны РФ.

Они сохранят все награды и звания, а стаж учтется при начислении пенсии в России. Призывников на новых территориях будут набирать уже с 2023 года.

Площадь новых субъектов — примерно 113 тыс. кв км, официальное население этих территорий — восемь миллионов человек.

4 октября законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании. Днем ранее Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав РФ.

Референдумы на освобожденных территориях состоялись с 23 по 27 сентября. За присоединение к России проголосовало большинство жителей. Так, в ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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