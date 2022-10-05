Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе

Украинские военные обстреляли из вертолета исправительную колонию в Горловке. Об этом в среду, 5 октября, заявил мэр города Иван Приходько.

«Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. Пострадавших в результате произошедшего нет.

2 октября мэр сообщил, что четыре жителя поселка Бахмутка, расположенного в черте Горловки, погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

До этого, 29 сентября, мирный житель погиб в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ, также были зафиксированы разрушения детского сада № 4 и жилого дома.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

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