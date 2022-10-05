У Петербурга может появиться новый город-спутник

Госкомпания «ДОМ.РФ» выставит на продажу имущественный комплекс на Московском шоссе около Санкт-Петербурга. На этой территории могут построить новый город-спутник Северной столицы, пишет 5 октября газета «Деловой Петербург».

«На территории земельного участка предлагается реализация проекта комплексного развития незастроенной территории, состоящего из промышленного кластера и жилой застройки», — говорится в анонсе «ДОМ.РФ».

Участок земли примыкает к трассе М-10 Москва-Петербург и имеет площадь в 753 Га земли. По масштабу комплексное развитие столь крупной территорий в окрестностях Петербурга уступает лишь строящемуся городу-спутником Южный, площадь которого составляет 2 тыс. Га.

В разработке нового проекта принимает участие правительство Ленинградской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В Ленобласти продадут землю под новый город-спутник».