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У Петербурга может появиться новый город-спутник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госкомпания «ДОМ.РФ» выставит на продажу имущественный комплекс на Московском шоссе около Санкт-Петербурга. На этой территории могут построить новый город-спутник Северной столицы, пишет 5 октября газета «Деловой Петербург».

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«На территории земельного участка предлагается реализация проекта комплексного развития незастроенной территории, состоящего из промышленного кластера и жилой застройки», — говорится в анонсе «ДОМ.РФ».

Участок земли примыкает к трассе М-10 Москва-Петербург и имеет площадь в 753 Га земли. По масштабу комплексное развитие столь крупной территорий в окрестностях Петербурга уступает лишь строящемуся городу-спутником Южный, площадь которого составляет 2 тыс. Га.

В разработке нового проекта принимает участие правительство Ленинградской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В Ленобласти продадут землю под новый город-спутник».

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