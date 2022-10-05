Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Белгородский завод импортозаместил детали для Lada

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старооскольский завод автотракторного электрооборудования (СОАТЭ) вдвое увеличил мощности производства деталей коробки передач для автомобилей, которые производит «АвтоВАЗ». Об этом 4 октября сообщило агентство Interfax.

А с платформы говорят: «АвтоВАЗ» пообещал две новинки
Новой «Гранты» не будет, а «Веста» может получить полный привод

Предприятие увеличило мощности производства деталей механизмов переключения коробок передач со 120 тыс. до 280 тыс. комплектов в год. Они используются при производстве механических коробок, которые затем ставят на автомобили Lada моделей Granta, Vesta и Niva.

«Инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности», — уточнили на заводе.

Ранее на рынке более 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы, теперь предприятие полностью заместит импортную продукцию. По мнению экспертов, выпускаемые изделия соответствуют мировому уровню по техническим показателям. Конкурентным преимуществом является более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами.

3 октября стало известно, что в официальных дилерских центрах Lada подешевели некоторые автозапчасти для моделей Granta и Vesta. Стоимость некоторых запчастей Lada стала на 27,5−38% ниже цен августа текущего года. По данным специалистов, передние бамперы для моделей Granta и Vesta стоят теперь 6045 и 9375 рублей соответственно. Ветровые стекла для этих машин подешевели на 27,5%. Лобовое стекло для Lada Granta стоит 8 615 рублей, а для Lada Vesta — 22 899 рублей. В число запчастей, на которые снизились цены, вошли двери. Для Granta она стоит на 38% меньше, чем в августе 2022 года, 16972 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022