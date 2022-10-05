Белгородский завод импортозаместил детали для Lada

Старооскольский завод автотракторного электрооборудования (СОАТЭ) вдвое увеличил мощности производства деталей коробки передач для автомобилей, которые производит «АвтоВАЗ». Об этом 4 октября сообщило агентство Interfax.

Предприятие увеличило мощности производства деталей механизмов переключения коробок передач со 120 тыс. до 280 тыс. комплектов в год. Они используются при производстве механических коробок, которые затем ставят на автомобили Lada моделей Granta, Vesta и Niva.

«Инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности», — уточнили на заводе.

Ранее на рынке более 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы, теперь предприятие полностью заместит импортную продукцию. По мнению экспертов, выпускаемые изделия соответствуют мировому уровню по техническим показателям. Конкурентным преимуществом является более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами.

3 октября стало известно, что в официальных дилерских центрах Lada подешевели некоторые автозапчасти для моделей Granta и Vesta. Стоимость некоторых запчастей Lada стала на 27,5−38% ниже цен августа текущего года. По данным специалистов, передние бамперы для моделей Granta и Vesta стоят теперь 6045 и 9375 рублей соответственно. Ветровые стекла для этих машин подешевели на 27,5%. Лобовое стекло для Lada Granta стоит 8 615 рублей, а для Lada Vesta — 22 899 рублей. В число запчастей, на которые снизились цены, вошли двери. Для Granta она стоит на 38% меньше, чем в августе 2022 года, 16972 рублей.