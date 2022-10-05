Заморозки до -5 градусов прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков на территории Приморского края в выходные. По ночам вероятны заморозки до -5 градусов.

В субботу в регионе ожидается небольшой ветер. Дневная температура составит +11…+18 градусов. В ночные часы температура упадет до -5…+1 градуса. Об этом сообщает Vostokmedia.

В воскресенье ночная температура повысится на 1-4 градуса. Осадки не ожидаются.

Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что резкое похолодание в регионе может начаться уже в конце недели, особенно велика вероятность понижения температуры на юге Приморья. Это связано с активным циклогенезом, который пройдет над Владивостоком. Снег в ближайшие дни не ожидается.