Заморозки до -5 градусов прогнозируют в Приморском крае
Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков на территории Приморского края в выходные. По ночам вероятны заморозки до -5 градусов.
В субботу в регионе ожидается небольшой ветер. Дневная температура составит +11…+18 градусов. В ночные часы температура упадет до -5…+1 градуса. Об этом сообщает Vostokmedia.
В воскресенье ночная температура повысится на 1-4 градуса. Осадки не ожидаются.
Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что резкое похолодание в регионе может начаться уже в конце недели, особенно велика вероятность понижения температуры на юге Приморья. Это связано с активным циклогенезом, который пройдет над Владивостоком. Снег в ближайшие дни не ожидается.