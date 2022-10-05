Мурманская область закупит 60 единиц техники к зиме

Города Мурманской области к зиме получат еще 60 единиц техники. Об этом сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

«На эти цели выделено 440 млн рублей, 247 млн из них — средства федерального гранта, которые Мурманская область получила за эффективную работу региональной управленческой команды», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Би-порт», на сегодняшний день в регионе прибыли 23 из 60 единиц техники. Поставка остальных ожидается к 1 декабря.

Сейчас в распоряжении муниципалитетов 611 машин, еще 135 находятся в собственности управляющих компаний (УК). Кроме того, УК заключили договоры подряда на предоставление в случае необходимости 594 единиц техники.

К предстоящей зиме в Мурманской области заготовили 57,3 тыс. кубометров противогололедных материалов. Однако закупка будет продолжаться в течение сезона.