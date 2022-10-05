14–17 июня 2023 года состоится Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет с 14 по 17 июня. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ — это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», — отметил Кобяков.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. Подробнее об итогах ПМЭФ-2022 можно ознакомиться на официальном сайте ПМЭФ и в информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.