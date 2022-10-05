Стартовал отбор участников просветительского проекта «Ледокол знаний»

5 октября при поддержке Госкорпорации «Росатом» начался отбор школьников для участия в просветительском проекте «Ледокол знаний. Homo Science project». Ребята сразятся в интеллектуальной битве за право стать участником уникальной экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

В этом году отбор финалистов пройдет в обновленном интерактивном формате. Во-первых, участники просветительского проекта (ученики 7-10 классов, а также первокурсники ССУЗов) смогут выбрать задания по трем трекам: «Наука и технологии», «Наука и окружающая среда» и «Наука и искусство». Во-вторых, в каждом треке появились одинаковые квоты для разных возрастных групп: 12-14 и 15-16 лет. В-третьих, в этом году ребят ждут новые задания, которые позволят проявить интеллектуальный и творческий потенциал, эрудицию и смекалку.

Для того чтобы принять участие в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте и указать свой возраст. Этот простой алгоритм позволит разделить ребят на разные возрастные группы - по две в каждом из возможных направлений. Далее участникам необходимо регулярно проходить интеллектуальные задания, отвечая на максимальное количество вопросов за минимальное время. Каждые 7 дней будет открываться новый уровень. Всего в просветительском проекте четыре уровня сложности. Соревнуясь внутри своей возрастной группы, участники сформируют персональный рейтинг.

Финальным этапом станет творческое задание в формате видеоэссе, тематика которого зависит от выбранного трека. Например, те ребята, которые выбрали направление «Наука и технологии» запишут видео по теме «Как ты видишь роль ученого в современном мире?». Участники трека «Наука и окружающая среда» порассуждают на тему «Что бы ты сделал, став главным экологом планеты?». Те, для кого приоритетным станет трек «Наука и искусство», запишут видео по теме «Какую роль занимает наука в современном искусстве?».

Финалистами просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science project» станут 68 человек, из которых 36 участников — победители трека «Наука и технологии», 20 участников — «Наука и окружающая среда», 12 участников — «Наука и искусство». Именно эти ребята получат возможность отправиться в десятидневную арктическую экспедицию на Северный полюс на атомном ледоходе «50 лет Победы» летом 2023 года. Принять участие в проекте возможно до 27 ноября включительно.

Отметим, что кроме финалистов проекта топ-10 участников каждой категории получат сертификаты на доступ к обучающим онлайн-курсам.

Партнеры конкурса, радиостанции «Авторадио», Energy, «Маяк», организуют серию эфиров в поддержку просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science project», а также проведут собственные конкурсы. Так, на «Авторадио» в рубрике «Наука без границ» в эфире утреннего шоу «Поехали» ведущие проведут серию эфиров с учеными и экспертами атомной промышленности, по окончанию которых слушатели должны будут ответить на вопросы. Таким образом определятся финалисты, которых будет ожидать итоговое задание — создание видео-визитки. Слушателям радио Energy предстоит в прямом эфире пройти «Атомный квиз» по материалам на платформе Homo Science. Финалистам нужно будет снять минутное видео по материалам, изученным на сайте проекта. Радио «Маяк» попросит школьников написать небольшое эссе на одну из шести тем, прислать его в редакцию и разместить на своей странице в социальной сети ВK с хештегами #МаякЧеловекЗнаний, #МАЯКНаукаНовыегоризонты, #МаякЛедоколзнаний. Жюри радиостанции выберет самые интересные работы, из которых автор самого содержательного и визионерского с научной точки зрения текста отправится в экспедицию на атомном ледоколе в 2023 году.

Просветительский проект «Ледокол знаний. Homo Science project» является частью экосистемы Homo Science, популяризирующей науку и технологии, организованной при поддержке Госкорпорации «Росатом» в 2020 году для молодежи.

Напомним, в июле 2022 года при поддержке Госкорпорации «Росатом» прошла экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний 2022». Полярный рейс для 70 одаренных школьников из разных уголков России состоялся на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы». На борту судна талантливые подростки, отобранные по итогам проекта «Ледокол знаний. Homo Science project», прошли по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Рейс включал творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.