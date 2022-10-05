Обследование фонтана на площади Петра Великого завершили в Липецке

В Липецке завершили обследование фонтана на площади Петра Великого. Экспертная группа уже выдала заключение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фонтан обследовали специалисты ООО «Эксперт-Экспресс». По итогам они заключили, что основные строительные конструкции сооружения пригодны для безопасной эксплуатации, исключение составляет керамическая плитка и облицовка из натуральных гранитных плит.

Также требует замены оборудование фонтана. В целом специалисты рекомендовали капитально отремонтировать объект, пишет GOROD48.

В мэрии отметили, что разработкой проекта ремонта займется управление главного смотрителя совместно с проектировщиком. Они же определят стоимость работ.

По данным GOROD48, ранее эксперты другой организации выполнили визуальный и инструментальный осмотр памятника Петру Великому на одноименной площади. Сейчас специалисты готовят заключение.