Еще 112 млн рублей направят на возведение поликлиники в Саратове

На строительство новой поликлиники в Кировском районе Саратова направят еще 112,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Поликлинику возводят в микрорайоне «Звезда», она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Управление капстроительства региона объявило о поиске подрядчика, который до 25 декабря проведет очередной этап работ.

Согласно документации, в сферу работ входит молниезащита, заземление, внутренние электротехнические системы, слаботочные системы, освещение, кондиционирование, вентиляция и наружный водопровод.

Определить исполнителя планируется 14 октября. Максимальная стоимость контракта с ним составит 112,218 млн рублей.