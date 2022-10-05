Ремонт Касимовского шоссе в Рязани продлится около двух недель

В Рязани на ремонт Касимовского шоссе потребуется около 12-14 дней. Об этом мэр города Елена Сорокина рассказала на заседании регионального правительства 4 октября.

По ее словам, 350-метровый участок решили отремонтировать после очередного порыва на теплотрассе. Работы выполняют сотрудники Водоканала.

С 26 сентября специалисты заменили 150 м труб из необходимых 350 м, пишет 62INFO.ru. Работы на объекте ведутся по 12 часов в день, поскольку в три смены на участке работать нельзя из-за множества коммуникаций, проложенных в месте ремонта.

Как уточняет РИА «7 новостей», ежедневно на въезде и выезде из Дашково-Песочни из-за ремонта образуется пробка. Горожане жалуются на неудобства в соцсетях.

Полностью завершить ремонт участка планируется за 12-14 дней. Также рабочие восстановят благоустройство.