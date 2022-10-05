Англосаксы ради спасения собственной экономики хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии, заявил 5 октября на совещании по безопасности в Крыму секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что англосаксы давно были главными источниками нестабильности, игнорирующими нормы международного права. По словам Патрушева, под руководством англосаксов неонацизм возродился на Украине, а в сознание общественности внедрялась национал-фашистская идеология.

«Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет. Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн, вновь решить скопившиеся проблемы своей экономики, включая проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более $30 трлн», — напомнил он.

Как добавил Патрушев, в случае военного противостояния РФ и Европы в США переберутся капиталы, производства и специалисты. Англосаксы так действовали всегда, начиная войны по всему миру, обратил он внимание.

«Сегодня Вашингтон и Лондон не могут успокоиться из-за страха потери своей гегемонии и пытаются разжечь все новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай», — добавил он.

По мнению Патрушева, попытки переговоров между Россией и Украиной также были сорваны американскими покровителями Киева.

«Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — напомнил секретарь Совбеза.

Россия заинтересована в избавлении Украины от неонацизма и жизни украинцев в мире и комфорте, заключил он.

4 октября бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приговорил граждан своей страны к смерти, когда отказался от переговоров с российским лидером. По его словам, подписание Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с президентом Владимиром Путиным можно охарактеризовать как «борьбу до последнего украинца».

4 октября президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Новая партия военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

30 сентября Путин обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». Он добавил, что «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Спецоперация по защите мирного населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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