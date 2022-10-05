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Chery Tiggo 4 стал лидером авторынка Москвы по итогам последней недели

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Фото: Chery
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За период с 26 сентября по 2 октября 2022 года в столице было куплено 1779 новых легковых автомобилей. Самым популярным среди них оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Об этом 4 октября сообщило агентство «Автостат».

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По итогам 39-й недели эта модель разошлась в Москве тиражом в 586 единиц. Второе место в столичном рейтинге занял лидер предыдущей недели, кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (192 шт.).

На третьей позиции расположился лифтбек Volkswagen Polo, результат которого за последнюю неделю составил 171 купленный экземпляр.

Следом идет еще один представитель Китая, кроссовер Haval Jolion (162 шт.). Замкнула Топ-5 отечественная Lada Granta (151 шт.). Показатели каждой из оставшихся моделей составили менее 50 единиц.

29 сентября стало известно, что в России неуклонно растут продажи китайских кроссоверов с пробегом. В августе 2022 года в РФ было продано 10323 спортивно-утилитарных автомобиля, которые относятся к классу кроссоверов и внедорожников (SUV). Это на 102% выше результата продаж в 2021 году, когда было реализовано 5100 машин. Возглавил рейтинг китайских кроссоверов с пробегом модель Chery Tiggo 7 Pro. В августе 2022 года российские покупатели приобрели 1240 подержанных авто этой модели. Второе место занял Geely Coolray. Третий результат у Chery Tiggo. Замкнули список подержанных кроссоверов китайских брендов Lifan X60 и Great Wall Hover.

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