Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

«Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения», — говорится в описании закона, размещенном на сайте Конгресса США.

SDR — это резервный актив, который поддерживается Международным валютным фондом (МВФ). Инструмент основан на взносах государств-членов организации. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.

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