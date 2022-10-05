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Водителей в Москве призвали отказаться от поездок в часы пик из-за сильного дождя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в часы пик из-за сильного дождя. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

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Вместо личных автомобилей при необходимости поездок водителей попросили пересесть на общественный транспорт.

Кроме того, автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, избегать маневров и не отвлекаться от дороги на гаджеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На данный момент трафик на дорогах столицы оценивается в 6 баллов. Плохо едут машины по направлению в центр на Ленинградском, Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на МКАД в районе Симферопольского шоссе, пишет «Москва 24».

4 октября стало известно, что за сутки в некоторых районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО — там выпало 32 мм, ЗелАО, где зафиксировали 31 мм, а также в ТиНАО — 30 мм, и в САО — 28 мм.

3 октября синоптик Александр Шувалов рассказал телеканалу «360», что к середине недели погодные условия нормализуются: осадки станут не такими обильными. Снизится также сила ветра. С четверга центральная часть России избавится от дождей примерно до воскресенья. Сильного снижения температуры также ждать не стоит. Дневные показания столбиков термометра в центральной России будут колебаться в диапазоне +12…+14 градусов.

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