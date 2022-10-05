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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг

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В среду, 5 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с осадками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Северную столицу не оставляют в покое циклоны. Вот и сегодня регион начнет ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического», — сообщил специалист.

Как пишет 78.ru, воздух в этот день прогреется до 10-12 градусов, по области — до 8-13 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в районе 758 мм рт. ст.

Накануне, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на предстоящих выходных до +16 градусов, что превышает норму на 3 градуса. Уже в пятницу снизится вероятность осадков и проглянет солнце.

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