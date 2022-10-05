Шольц призвал не строить догадок на тему ядерного конфликта

Строить предположения на тему риска возможной ядерной конфронтации нет никакого смысла. Об этом заявил в среду, 5 октября, канцлер Германии Олаф Шольц интервью испанской газете El Pais, указав, что в контексте данной темы он солидарен с президентом США Джо Байденом.

«Я говорю России: не делайте этого!» — пояснил канцлер.

Глава немецкого правительства еще раз заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Так, Украине уже направлена военная помощь — самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и самоходные установки Gepard, напомнил он. При этом Шольц подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) должен реагировать на постоянно изменяющуюся ситуацию вокруг Украины и «адаптировать ее к новым временам».

«ФРГ как большая и экономически сильная страна в центре континента, несет в этом отношении особую ответственность. Мы очень серьезно относимся к этой задаче, но всегда в координации с нашими союзниками в ЕС и НАТО», — отметил канцлер.

Ранее, 1 октября, читатели турецкой газеты Haber 7 захотели выхода Турции из НАТО, если Украина вступит в Североатлантический альянс. Таким образом они отреагировали на решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на вступление в блок в ускоренном порядке. Большая часть читателей выразила мнение, что вступлением в альянс Киев официально собирается втянуть мир в ядерную войну.

30 сентября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что администрация США не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия на Украине. Как добавил глава Пентагона, США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий, которые приняли решение воссоединиться с Россией.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России. По его словам, на протяжении длительного времени альянс ближе и ближе подходит к российским границам, что вызывает беспокойство со стороны Москвы.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готовит план действий на случай якобы возможного применения ядерного оружия Россией. При этом госсекретарь отметил, что шагов, позволяющих заподозрить Москву в скором использовании ядерного оружия, он не увидел.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж. Москва многократно подчеркивала, что ядерная война не должна быть развязана, так как способных в ней победить нет.