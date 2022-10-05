Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине
Политика
Путин назначил врио глав новых регионов
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Мир
Захарова назвала госдолг США показателем исключительности
Мир
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева на фоне энергокризиса
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Мир
FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти
Мир
МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране
Политика
Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав РФ

Ренхап: в ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе, жертв нет

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе, жертв нет. Об этом в среду, 5 октября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Случайный удар: чем грозит миру новая ядерная держава
Пхеньян больше не намерен вести переговоры по денуклеаризации

Так, Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земляземля» в сторону Восточного моря в качестве ответа на вчерашний запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

Отмечается, что один снаряд не разорвался — в нем сгорел порох.

Жители расположенного на побережье города Каннын видели яркую вспышку и слышали сильный грохот. Также они опубликовали кадры пожара, предположительно, с места падения ракеты.

О запуске баллиcтической ракеты Северной Кореей стало известно днем ранее. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана. Ракета пролетела 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

Тогда же в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. По факту действий Северной Кореи правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

Запуск ракеты КНДР осудили Южная Корея и США. В частности, американская сторона обозначила намерение сотрудничать с союзниками, в том числе Сеулом, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности».

29 сентября стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон. Тогда же в Южную Корею прилетела вице-президент США Камала Харрис. Она посетила границу с КНДР и подтвердила готовность Вашингтона при угрозе Южной Корее использовать весь спектр американского военного потенциала, включая ядерные силы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022