Ренхап: в ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе, жертв нет

В ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе, жертв нет. Об этом в среду, 5 октября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Так, Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля–земля» в сторону Восточного моря в качестве ответа на вчерашний запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

Отмечается, что один снаряд не разорвался — в нем сгорел порох.

Жители расположенного на побережье города Каннын видели яркую вспышку и слышали сильный грохот. Также они опубликовали кадры пожара, предположительно, с места падения ракеты.

О запуске баллиcтической ракеты Северной Кореей стало известно днем ранее. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана. Ракета пролетела 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

Тогда же в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. По факту действий Северной Кореи правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

Запуск ракеты КНДР осудили Южная Корея и США. В частности, американская сторона обозначила намерение сотрудничать с союзниками, в том числе Сеулом, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности».

29 сентября стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон. Тогда же в Южную Корею прилетела вице-президент США Камала Харрис. Она посетила границу с КНДР и подтвердила готовность Вашингтона при угрозе Южной Корее использовать весь спектр американского военного потенциала, включая ядерные силы.