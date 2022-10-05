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Авианосец США «Рональд Рейган» вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР

Yonhap: авианосец США «Рональд Рейган» вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР
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Фото: Global Look Press/U.S. Navy/Mc3 Jason Tarleton
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Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР. Об этом в среду, 5 октября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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«Авианосец США с ядерной установкой будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи», — говорится в материале.

Отмечается, что авианосец покинул воды Японского моря после состоявшихся учений с участием США, Южной Кореи и Японии. Так, ранее в этот день стало известно, что США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля» в сторону Восточного моря. Учения стали ответом на запуск ракет КНДР.

Днем ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии сообщили, что она упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Тихом океане, дополняет «Газета.Ru».

1 октября КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. По словам замминистра обороны Японии, баллистические ракеты КНДР преодолели расстояние до 400 км, высота их полета составила до 50 км.

29 сентября стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон. Тогда же в Южную Корею прилетела вице-президент США Камала Харрис. Она посетила границу с КНДР и подтвердила готовность Вашингтона при угрозе Южной Корее использовать весь спектр американского военного потенциала, включая ядерные силы.

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы нападения.

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