Захарова назвала госдолг США показателем исключительности

Государственный долг США является реальным показателем исключительности. Об этом 5 октября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил $31 трлн — реальный показатель «исключительности», — сказано в сообщении.

О том, что государственный долг Соединенных Штатов Америки (США) превысил $31 трлн, став рекордным показателем для страны, стало известно из данных американского минфина. По данным министерства, свыше $24 трлн долга приходится на частные лица, а $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.

27 сентября аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева рассказала «Известиям» о том, что повышение ставок и рост доллара до исторических максимумов ведет к тому, что обслуживать долг стран, у которых есть кредиты в долларах, становится неприемлемо дорогим. Эксперт уточнила, что опасность состоит именно в скорости наращивания ставки, так как к ней привязана доходность по гособлигациям.

Двумя днями ранее обозреватель китайского издания Global Times Шэн Вэнь заявил, что очередное повышение ФРС США ключевой ставки в попытке остановить инфляцию в стране может негативно сказаться на мировой экономике в ближайшем будущем. По его словам, все больше экономистов выступают против таких решений ФРС.