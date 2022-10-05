МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране

Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в среду, 5 октября.

«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — передает его слова NUR.KZ.

Отмечается, что действующий посол Петр Врублевский покинет республику после назначения на его место нового человека.

Кроме того, МИД Казахстана вызвал посла России для разговора. Ведомство считает, что комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев ранее был вызван в МИД РФ после появления сообщений о том, что в Астану вернулся Врублевский, который покинул республику по требованию властей.



«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — прокомментировала Захарова.

Представитель МИД РФ 22 августа опубликовала отрывок из интервью Врублевского, где он заявил, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Она подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.

На следующий день в МИДе Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан.

Волна русофобии наблюдается в разных странах мира на фоне специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. В средине февраля обстановка в ЛДНР обострилась после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.