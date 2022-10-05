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Во время учений Южной Кореи и США на военной базе упала ракета

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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Баллистическая ракета Hyunmoo-2, запущенная в ходе совместных учений США и Южной Кореи в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на военной базе почти сразу после пуска. Об этом 5 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил это и сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в этот день сообщалось, что Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля» в сторону Восточного моря. Совместные учения стали ответом на запуск ракеты КНДР за день до этого.

Баллиcтическая ракета из Северной Кореи была выпущена 4 октября в сторону Японского моря и пролетела над территорией Тихого океана. В Японии сработала экстренная система предупреждения, после чего жителей северных регионов страны призвали эвакуироваться.

Южная Корея и США осудили запуск ракеты КНДР, и американская сторона заявила о намерении сотрудничать с союзниками для привлечения Пхеньяна к ответственности.

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин 4 октября выразил мнение о том, что траектория полета ракеты, выпущенной Северной Кореей, доказывает ее способность достичь американские военные объекты, расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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