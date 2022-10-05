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FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти

FT: Саудовская Аравия, Россия и ряд других стран объявят в среду о сокращении добычи нефти
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Фото: Global Look Press/Jeff Mcintosh
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Саудовская Аравия, Россия и ряд других стран готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщила газета Financial Times 5 октября.

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Как отмечается, страны могут объявить о сокращении добычи нефти на 1-2 млн в сутки. Кроме того, сокращения будут проводиться за счет действующего производства. По мнению издания, Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть, чтобы «разозлить США и помочь РФ».

По информации Arab News, после новостей цены на нефть поднялись. Так, к примеру, нефть марки Brent выросла до $91,59 за баррель.В Вене состоится очное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также встреча министров ОПЕК+. Как отмечается, предстоящие встречи станут первыми личными встречами министров с марта 2020 года.

Ранее днем, 4 октября, стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразится на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Уточняется, что для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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