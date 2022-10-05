В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране, магнитуда составила 5,4. Об этом в среду, 5 октября, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 27 км от города Хови, уточняет RT.
Сведений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало, отмечает REGNUM.
3 октября сейсмологическая служба Тайваня зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 на восточном побережье острова. Эпицентр находился в 58,2 км к юго-западу от уезда Хуалянь. Очаг подземных толчков залегал на глубине 23,5 км, уточняет телеканал «360».
2 октября у берегов острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как отмечает телеканал «Звезда», эпицентр находился в 118 км к востоку от города Ираклион.