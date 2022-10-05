Управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине американской стороной, способны добивать до подавляющего большинства целей на поле боя, в том числе Крыма. Об этом во вторник, 4 октября, заявила заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер.

Снаряды GMLRS 277-миллиметрового калибра — это боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Дальность стрельбы ракетами оценивается в 80 км. Однако власти Украины настаивают на предоставлении других боеприпасов к американским системам — оперативно-тактических ракет ATACMS, которые увеличивают показатели по дальности до 300 км.

«По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS... они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя», — сообщила Купер, обосновав таким образом отсутствие необходимости в поставках ракет ATACMS.

Впервые о поставках реактивных систем HIMARS американский президент Джо Байден объявил 1 июня. Тогда Москва расценила передачу установок как провокацию, однако Вашингтон указал, что предоставление реактивных систем было реализовано на том условии, что киевский режим не будет их использовать для ударов по территории РФ.

М142 HIMARS — система на трехколесном шасси, выпуск которой стартовал в 1990-е годы. Концепция оружия сводится к скорости нанесения ударов и высокой точности, при этом установку нельзя отнести к категории высокоточного оружия. С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений. При этом использование вместо GMLRS ракеты ATACMS вкупе с американской ракетной системой возводит комплекс до более совершенных образцов российской техники, в том числе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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