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Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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После объявления частичной мобилизации многие военкомы решили быстро выполнить план и отчитаться. Такое мнение выразил «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев, объясняя нарушения, имевшие место в ходе вручения повесток.

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По его словам, существуют две основные причины нарушений. Он пояснил, что в этот раз призываются военнослужащие запаса, а такой мобилизации в современной истории военкоматы не проводили.

«Одна из проблем заключается в том, что такое мероприятие проходит у нас впервые, и опыта его вообще ни у кого нет, даже у старых военкомов», — отметил он.

Кроме того, второй фактор, который, по мнению эксперта, повлиял на ход частичной мобилизации — в свое время во время военных реформ в районных военкоматах были убраны должности, которые занимали кадровые военные. Потом систему начали восстанавливать, и военных в военкоматы вернули.

«И тогда произошел своего рода разрыв: на новые позиции пришли люди с войск, и, откровенно говоря, они шли, как говорится, на теплые места — считали, что тут не надо напрягаться. А оказалось, что надо», — отметил Александр Перенджиев.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 4 октября рассказал о ходе частичной мобилизации. По его словам, на сегодняшний день в войска уже прибыли свыше 200 тыс. человек. Обучение вновь сформированных подразделений проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек

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