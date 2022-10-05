Захарова назвала позицию Дании по вопросу «Северных потоков» противозаконной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Дании занимают «гадкую» и «противозаконную» позицию в вопросе взрывов на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом пресс-секретарь МИДа написала 4 октября в своем Telegram-канале.

Объясняя свою позицию, Захарова отметила, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию.

Также она отметила, что по мнению Кофода, Россия распространяет ложную информацию о причастности Запада ко взрывам на газопроводах. Также датский министр заверил, что страна отказывается от участия в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

Захарова добавила, что российская сторона привела только факты и цитаты заявлений на высших уровнях, которые указывают на причастность США к уничтожению газопроводов. Она отметила высказывание бывшего сенатора США Ричарда Блэка, который допустил возможность причастности национальных спецслужб к взрывам на газопроводах.

Накануне официальный представитель МИД РФ также указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП, которое было сделано на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Утечку газа обнаружили 26 сентября на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке—2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.